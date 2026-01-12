Haberler

Trump, İran, Venezuela, Grönland ve Ukrayna hakkında konuştu

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran, Venezuela, Grönland ve Ukrayna ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İran ile olası görüşmeler, Venezuela'daki petrol anlaşmaları ve Grönland'ın stratejik önemi üzerine yorumlar yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran, Venezuela, Grönland ve Ukrayna'yla ilgili gelişmeler hakkında kısa kısa açıklamalarda bulundu.

Trump Beyaz Saray'a dönüşte, Air Force One uçağında gazetecilerin uluslararası gelişmelere ilişkin sorularını cevapladı.

ABD Başkanı Trump, İran'ın kırmızı çizgisini "aşmaya başladığını", Tahran yönetimine karşı, "ne zaman, nerede veya nasıl hareket edecekleri" konusunda yorum yapmayacağını ifade etti.

İran'daki protestolarla ilgili "saat başı" rapor aldığını belirten Trump, İranlı yöneticilerle ilgili "Onlar lider değiller. Şiddet yoluyla yönetiyorlar. Bunu çok ciddiye alıyoruz. Ordu da bunu inceliyor ve masada çok güçlü seçeneklerimiz var." diye konuştu.

İran'ın bir gün önce ABD ile iletişime geçtiğini ve nükleer bir anlaşma müzakere etmeyi teklif ettiğini ifade eden Trump, "Onlarla görüşebiliriz. Bir görüşme ayarlanıyor. Ancak yaşananlar (ülkedeki gösteriler) nedeniyle görüşmeden önce harekete geçmemiz gerekebilir." dedi.

Trump ayrıca, İran halkının internet bağlantısına sahip olmadığını ve dünyayla iletişimin koptuğunun hatırlatılması üzerine, Elon Musk ile konuşup Starlink aracılığıyla ülkedeki interneti tekrar aktif hale getirebileceklerini söyledi.

"Venezuela çok iyi gidiyor"

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkoyulmasından sonra Venezuela ile görüşmelerin "çok iyi gittiğini" söyleyen Donald Trump, "Liderlikle çok iyi çalışıyoruz ve her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." dedi.

Trump, Venezuela petrolleriyle ilgili açıklamasında, bu ülkeden 50 milyon varil petrol almayı konuştuklarını, ilk etapta 4,2 milyar dolarlık petrolün şu anda ABD'ye doğru yolda olduğunu duyurdu.

Petrol şirketlerinin geçmişte Venezuela ile sorunları olduğunu söyleyen Trump, "Çünkü başkan olarak Trump yoktu. Şimdi sorun olmayacak. Güvende olacaklar." diye ekledi.

Trump, Venezuela petrollerinin işletilmesi konusunda, Exxon firmasının "tepkisini beğenmediğini ve çok kurnazca davrandıklarını" öne sürerek bu firmayı Karayip ülkesindeki petrol ihalelerinin dışında tutmayı düşündüğünü açıkladı.

"Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak"

ABD Başkanı Trump, Grönland'ın ABD'ye ilhakı ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söyledi.

Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise, "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt verdi.

Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili soruları da yanıtlayan Trump, "Bu (Joe) Biden'ın savaşı. Hiç yaşanmamalıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, söz konusu savaşı durdurmak istemekteki amacının sadece, hem Ukrayna hem de Rus vatandaşlarının hayatlarını kurtarmak olduğunu öne sürdü.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel


