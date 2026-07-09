Trump: Suriye'yi terör listesinden çıkaracağım

Abd Başkanı Donald Trump, Ankara'da bir araya geldiği Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinde, Suriye'yi "terörü destekleyen devletler" listesinden çıkaracağının mesajını verdi. Abd Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi için bulunduğu Ankara'da, Suriye'yi, ABD'nin terörü destekleyen devletler listesinden çıkarmayı düşündüğünü dile getirdi.

Trump, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı görüşme esnasında bir gazetecinin bu adımı planlayıp planlamadığı sorusuna "Sanırım yapacağım" yanıtını verdi.

Washington daha önce Suriye'nin terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılmasının gözden geçirildiğini açıklamıştı. Söz konusu listede yer alan ülkeler, ABD'nin dış yardımlarından faydalanamadığı gibi, savunma ihracatı ve belirli finansal işlemler ile ilgili olarak da kısıtlamalara maruz kalıyor.

Donald Trump, geçen ay Suriye'ye yönelik ABD yaptırım programını sonlandıran bir kararnameyi imzalamıştı. Bu adım, ülkenin uluslararası finans sisteminden izolasyonunun sona ermesine olanak tanıyor ve Washington'un, ülkede yaşanan iç savaşın ardından Suriye'nin yeniden inşasına yardım etmesinin önünü açıyor.

Körfez ülkeleri de yatırımlara hazır

Suriye'nin toparlanma çabalarını destekleme girişimlerinin bir parçası olarak birçok Suudi şirket ülkede milyar dolarlık yatırımlar planlıyor. Diğer Körfez ülkeleri de Şam yönetimine mali yardım sözü verdi.

ABD daha önce, eski devlet başkanı Beşar Esad'a bağlı kişi, şirket ve kuruluşlara kapsamlı yaptırımlar getiren Suriye'ye yönelik Sezar Yasası'nı da yürürlükten kaldırdı.

Ancak Washington, Esad ve çevresi ile, insan haklarını ihlal edenlere ve bölgeyi istikrarsızlaştırdığını öne sürdüğü diğer aktörlere yönelik yaptırımların devam edeceğini belirtiyor.

Suriye'nin IŞİD'e karşı mücadelesini de öven ABD Başkanı, Ahmed Şara ile ilgili olarak "Herkes tarafından saygı görüyor, ben de dahil" ifadelerini kullandı.

dpa,Reuters / ET,BK

Kaynak: Deutsche Welle