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Trump gelecek hafta Filipinler ve Çin'e giderek Şi ve Putin'le üçlü görüşecek

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ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta Filipinler ve Çin'e gideceği, Shenzhen'deki APEC zirvesinde Şi Cinping ve Vladimir Putin'le üçlü görüşeceği bildirildi. Görüşmelerde nükleer silahların azaltılması ve ekonominin ele alınacağı, anlaşma beklenmediği açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta Filipinler ve Çin'e bir gezi düzenleyeceği, ziyaretin ikinci ayağında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Wales, Trump'ın önümüzdeki hafta başında önce Filipinler ve ardından Çin'e yapacağı ziyareti duyururken, üst düzey ABD'li yetkililer ziyaretlerin detayları hakkında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Wales, Başkan Trump'ın, gelecek hafta Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek APEC zirvesi marjında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü bir görüşme gerçekleştireceği bilgisini paylaştı.

Trump'ın, perşembe öğleden sonra Şi ile ikili bir görüşme yapacağını da belirten Sözcü Yardımcısı, görüşmelerin içeriğine dair, "Başkan, diğer konuların yanı sıra yayılması son derece tehlikeli olan nükleer silahların dünyada azaltılması konusunu ele alacağını açıkça belirtti." ifadelerini kullandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir ABD'li yetkili soru üzerine, Washington yönetiminin bu görüşmelerden "herhangi bir anlaşma çıkmasını beklemediğini" vurguladı.

Üst düzey yetkili, "Bunu bir başlangıç ??noktası, yani bu ülkeler arasında liderler düzeyindeki ilk görüşme olarak tanımlayabilirim." dedi.

Çin'in "dünyada açık ara en hızlı büyüyen" bir nükleer cephaneliğe sahip olduğunu belirten yetkili, Pekin'in artık "yetişkinler masasına oturma" vaktinin geldiğini söyledi.

Yetkili, Trump'ın Şi ve Putin ile yapacağı üçlü görüşmede İran konusunu ele almayı planladığını, ancak Ukrayna konusunun gündemde olmadığını belirtti.

Trump'ın ziyareti kapsamında ekonomik ve yatırımlara dair görüşmeler de yapılacak

Beyaz Saray'ın bilgilendirme toplantısına, Başkan Trump'ın Filipinler ve Çin'e yapmayı planladığı ziyaretlerin ana hatları arasında, bölgesel güvenlik konularının yanı sıra ticaret, yatırım ve ekonomik büyüme odaklı görüşmelerin de ele alınacağı kaydedildi.

Trump'ın, ilk ziyareti gerçekleştireceği Filipinler'in başkenti Manila'da Hint-Pasifik bölgesinde barış, refah ve güvenliği konu alan "Quad" (Dörtlü) liderler toplantısına katılması ve ardından Tayland ile bir ticaret anlaşması yapmasının beklendiği belirtildi.

Ayrıca Trump'ın, ABD-ASEAN Özel Zirvesi'ne katılması ve bölge liderleriyle bir akşam yemeğinde bir araya gelmesinin planlandığı aktarıldı.

Üst düzey yetkililer, ziyaret kapsamında Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos ile bir görüşme gerçekleştirecek olan Trump'ın, havacılık, savunma, enerji ve teknoloji sektörlerinde pazarları genişletmeyi ve ABD'deki istihdamı desteklemeyi amaçlayan ticari anlaşmalara ve stratejik yatırımlara imza atmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Öte yandan Trump'ın Çin ziyaretinde, ABD'nin dengeli ticareti teşvik etme, ihracat pazarlarını genişletme ve ekonomik büyümeyi ilerletme hedefleri üzerinde durulacağı vurgulandı.

Kaynak: AA
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