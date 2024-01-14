Trakya'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hafta içi yer yer etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının gece sıfırında altında 6 dereceye düştüğü Edirne'de çatılar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Soğuk hava nedeniyle kentteki süs havuzları buz tuttu.

Tekirdağ'da ise soğuk hava buzlanmalara neden oldu.

Süs havuzlarının buz tuttuğu kentte çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kırklareli'nde de soğuk hava nedeniyle buzlanma meydana geldi.