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Trakya'da Kar Yağışı Sonrası Soğuk Hava Etkili Olmaya Devam Ediyor

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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Trakya genelinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında seyrederken yağışlı hava bölgeyi terk etti. Sabah evlerinden dışarı çıkan Edirneliler bere, şal ve atkılarla soğuktan korunmaya çalışırken, kentteki süs havuzları buz tuttu. Tekirdağ'da soğuk hava buzlanmalara neden oldu. Süs havuzlarının buz tuttuğu kentte çatılarda bu sarkıtları oluştu. Kırklareli'nde de soğuk hava nedeniyle süs havuzları buz tuttu. Trafik ekipleri yollarda oluşan buzlanmalara karşı sürücüleri uyardı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Trakya genelinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında seyrederken yağışlı hava bölgeyi terk etti. Sabah evlerinden dışarı çıkan Edirneliler bere, şal ve atkılarla soğuktan korunmaya çalışırken, kentteki süs havuzları buz tuttu.

Tekirdağ'da soğuk hava buzlanmalara neden oldu.

Süs havuzlarının buz tuttuğu kentte çatılarda bu sarkıtları oluştu.

Kırklareli'nde de soğuk hava nedeniyle süs havuzları buz tuttu. Trafik ekipleri yollarda oluşan buzlanmalara karşı sürücüleri uyardı.

Kaynak: AA / Güncel

Trakya Bölgesi Kırklareli Tekirdağ Ulaşım Hava Durumu Doğa Yaşam Güncel Haberler

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