Traktör, Tarım Makineleri, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı 10 Ekim'de kapılarını açacak

Informa Fuarcılık tarafından bu yıl 10 - 14 Ekim tarihlerinde ilk kez Antalya Anfaş Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Growmach Traktör, Tarım Makineleri, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı'nın tanıtım toplantısı, Konya'da yapıldı.

Informa Fuarcılık tarafından bu yıl 10 - 14 Ekim tarihlerinde ilk kez Antalya Anfaş Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Growmach Traktör, Tarım Makineleri, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı'nın tanıtım toplantısı, Konya'da yapıldı.

Sektörde yerli ve yabancı markaları buluşturacak yaklaşık 20 bin ziyaretçinin beklendiği fuarın tanıtım toplantısında konuşan Growmach Fuar Direktörü Engin Er, ???????fuarın, traktör ve tarım makineleri sektöründe bir teknoloji buluşması olduğu kadar, sektördeki çiftçilerin de deneyim ve vizyonlarını paylaşacakları güçlü bir platform olacağını söyledi.

Er, hem yerli hem de yabancı müşterileri bir araya getirecek fuar sürecinde firmaların Antalya'da yeni iş bağlantılarına ulaşma imkanı bulacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu fuarı ilk defa yapıyoruz. Fuar katılımcılarının yüzde 25'ini Konya'da tarım makinası üretimi yapan firmalar oluşturacak. Toplam 180 firma katılacak, 50 farklı ülkeden 20 bin ziyaretçi bekliyoruz. Nitelikli bir fuar olacak. Fuar için açtığımız online kayıtlarda 50'den fazla ülkeden ziyaretçi kaydı var." ??????????????