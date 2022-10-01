Trabzon haberleri: Trabzon'da sürücüsü indikten sonra kayarak şarampole devrilen beton mikseri yandı Güncel Haberler Trabzon haberleri... Trabzon'un Yomra ilçesinde, sürücüsü araçtan indikten sonra kayarak 80 metrelik şarampole devrilen beton mikseri yandı. Trabzon'un Yomra ilçesinde, sürücüsü araçtan indikten sonra kayarak 80 metrelik şarampole devrilen beton mikseri yandı. İlçeye bağlı Çınarlı Mahallesi'ne gelen beton mikserinin sürücüsü, yamaçtan düşen kaya parçalarını yoldan temizlemek için araçtan indi. Bu sırada kayan beton mikseri, hızlanarak yaklaşık 80 metrelik şarampole yuvarlandı. Yuvarlanma esnasında elektrik nakil hatlarının kablolarını koparan mikserde yangın çıktı. Sürücünün ihbarı üzerine itfaiye ekiplerince söndürülen yangında mikser kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik Trabzon Güncel Haberler

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