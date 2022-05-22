Trabzon'da uçurtma şenliği yapıldı - Haberler

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, Yalıncak Plajı'nda uçurtma şenliği düzenlendi.

Yalıncak Mahallesi'ndeki plajda düzenlenen uçurtma şenliğinde, aileleriyle sahile gelen çocuklar ve gençler, uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturdu.

Etkinliğe katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, gençlerle kumsalda voleybol oynayıp, etkinliğe katılanlara uçurtma dağıttı.

Zorluoğlu, yaptığı açıklamada, sahil düzenleme çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl burayı hizmete açmıştık. Şimdi görüyoruz ki çok doğru bir iş yaptık. Bugün burada binlerce vatandaşımız ailesi ile birlikte hem vakit geçiriyor hem de eğleniyorlar. Diğer taraftan Ganita-Faroz arasındaki 3 kilometrelik sahil alanındaki düzenleme çalışması da son sürat devam ediyor. İnşallah Ganita'yı da o eski Ganita haline tekrar döndüreceğiz." ifadelerini kullandı.