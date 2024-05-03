Trabzon'da otomobil istinat duvarından düştü
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde park halindeki bir otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kayarak istinat duvarından bir apartmanın bahçesine düştü. Kazada maddi hasar meydana geldi.
Trabzon'da otomobilin istinat duvarından düştüğü kazada maddi hasar meydana geldi.
Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde park halindeki otomobil, yağışlı havanın da etkisiyle kayarak istinat duvarından bir apartmanın bahçesine düştü.
Maddi hasar oluşan otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.