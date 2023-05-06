Trabzon'da Otobüs Kazası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Akçaabat İlçesi'nde beş kişinin yaşamını yitirmesine, 36 kişinin de yaralanmasına neden olan kazanın hız sınırının aşılması nedeniyle yaşandığı belirtildi.

Trabzon'un Akçaabat İlçesi'nde beş kişinin yaşamını yitirmesine, 36 kişinin de yaralanmasına neden olan kazanın hız sınırının aşılması nedeniyle yaşandığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre, kazaya ilişkin ilk raporlar; otobüs sürücüsünün hız sınırını aştığını ve imdat frenini çekmediğini ortaya koydu. Yine raporlara göre, 61 KA 737 plakalı otobüs sürücüsünün 300. seferini yaptığı sırada kazanın yaşandığı belirlendi.

Öte yandan otobüs şoförünün hastanedeki tedavisi de tamamlandı. A.B. emniyet ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şoför, ilk ifadesinde otobüsün freninin tutmadığını iddia etti. A.B.'nin, "30 kilometre hızla giderken fren tutmadı, yokuş aşağıya gittiğim içinde hızım 40 kilometre oldu. Direksiyona sarıldım, paniklediğim için imdat frenini çekmedim. Otobüste yolcu olduğu için araç hızlandı. Çok üzgünüm" dediği aktarıldı.

Kaza tespit tutanağındaki hızının yüksek olduğunu belirten, jandarma raporunu kabul etmediğini ifade eden A.B. belediyedeki araçların eski olduğunu söyledi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hekimliğine sevk edilen A.B. taksirli ölüme ve yararlanmaya neden olmak suçundan tutuklandı.

Bu arada otobüsün iki ay önce muayeneden geçtiği ve frenlerinin sağlam olduğu ileri sürüldü. Şoför A.B.'nin ise uzun yıllar uzun yol otobüs şoförlüğü yaptıktan sonra Trabzon Büyükşehir Belediyesinde işe girdiği belirlendi.