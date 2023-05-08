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Trabzon'da Hafif Ticari Araç Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

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Araklı ilçesinde park halindeki hafif ticari araç, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

TRABZON'un Araklı ilçesinde motor kısmından alev alan hafif ticari araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlçe merkezinde park halindeki 61 LJ plakalı hafif araç, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Tragger Araklı Güncel Haberler

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