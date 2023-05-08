Trabzon'da Hafif Ticari Araç Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

TRABZON'un Araklı ilçesinde motor kısmından alev alan hafif ticari araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlçe merkezinde park halindeki 61 LJ plakalı hafif araç, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi. (DHA)