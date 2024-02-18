Trabzon'da Dolmuşlar ve Belediye Otobüsleri Yeni Tarifeye Geçiyor

Trabzon'da dolmuşlar ile belediyeye ait otobüslerin yarından itibaren yeni tarifeye göre hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin Türkiye'deki en ucuz toplu ulaşım hizmetini sağladığı belirtilerek, Büyükşehir Belediyesi ile D ve M plakalı dolmuşların ulaşım hizmet kalemlerindeki fiyat artışı nedeniyle mecburi düzenlemeye gittiği kaydedildi.

Trabzon'da vatandaşları ve öğrencileri zor durumda bırakmamak için tüm şartların zorlandığı vurgulanan açıklamaya şöyle devam edildi:

"Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile dolmuşlar ulaşım hizmet kalemlerindeki artış nedeniyle tarife değişikliğine gitmek zorunda kaldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Toplantısında alınan karara göre, Ortahisar ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarifeleri tam 14,50 lira, indirimli 11,50 lira olarak belirlendi. Öğrencilere her alanda pozitif ayrımcılık yapmaya özen gösteren Büyükşehir Belediyesi, öğrenci biniş fiyatına ise 1 lira 50 kuruş artış yapma kararı aldı. Ortahisar'da hizmet veren D plakalı dolmuşlar ise sivil 18 lira, öğrenci 13 lira olarak belirlendi."

Açıklamada, "Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde şehir içi tam yolcu biniş fiyatı 11 liradan 14 lira 50 kuruşa, indirimli 8 lira 80 kuruştan 11 lira 50 kuruşa, öğrenci biniş fiyatı 5 lira 50 kuruştan 7 liraya yükseltilmiştir. Ortahisar'da hizmet veren D plakalı dolmuşlar ise 14 liradan 18 liraya, öğrenci ise 10 liradan 13 liraya yükseltilmiştir. Dolmuşlar ve Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ise yarından itibaren yeni tarifeye göre hizmet vermeye başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.???????