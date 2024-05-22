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Trabzon'da 400 Kişilik İlk Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı

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Trabzon Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde 400 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı. İl Müftüsü Selami Aydın, hacı adayları arasında 7 aylık Alya Hüma bebeğin de bulunduğunu belirtti.

Trabzon'da, 400 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Trabzon Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan İl Müftüsü Selami Aydın, kentten ilk kafileyi uğurladıklarını belirterek, hacı adaylarının arasında 7 aylık Alya Hüma bebeğin de yer aldığını söyledi.

İl genelinde 800 hacı adayının kutsal topraklara uğurlanacağını belirten Aydın, ilk gün 400'ünün, diğerlerinin ise peyderpey gönderileceğini ifade etti.

Aydın, "Cenab-ı Hak bütün hacılarımıza yol selameti versin. Haclarını kabul etsin. Beytullah'ta tavaf etmeyi, Safa ile Merve arasında tavaf etmeyi, zemzemden kana kana içmeyi, Arafat'ta, Müzdelife'de vakfeye durmayı, sağlık ve selametle vazifelerini yerine getirmeyi cümle hacılarımıza nasip eylesin. Allah gitmek isteyenlere de nasip eylesin." diye konuştu.

Hac yolculuğuna 7 aylık "Alya Hüma" adlı bebeğiyle giden Emine Küçük ise 13 yıldır hac kuralarının çıkmasını beklediklerine işaret ederek, "Allah'ım bu yıla nasip etmiş. Dokuzuncu çocuğumuz ama buna nasipmiş. Hacca yazıldıktan sonra 4 çocuğumuz daha oldu ama bunun nasibiymiş." dedi.

Hacı adaylarından Gürcan Akyüz de ramazanda umreden döndüğünü, ilk defa haca gittiği için mutlu olduğunu kaydederek, "Çok neşeliyim, sevinçliyim, bundan daha güzeli mi var? Allah nasip etti, gidiyorum. Allah'ım herkese nasip eylesin, isteyen kullarına nasip eylesin." ifadesini kullandı.

Eşi ve ailesiyle yola çıkan Niyazi Yar da hac kuralarının 12 yıl sonra çıktığı için heyecanlarını dile getirerek, "Güzel bir duygu, Allah herkese nasip etsin." dedi.

İl Müftüsü Aydın'ın yaptığı duanın ardından hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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