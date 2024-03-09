Tosya'da samanlık yangını: 2 katlı samanlık kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde meydana gelen yangında Selahattin Taner'e ait 2 katlı samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak samanlık zarar gördü.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı samanlık kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Çaybaşı köyü Camili Mahallesi'nde Selahattin Taner'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Söndürülen yangında samanlık zarar gördü.