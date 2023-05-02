TORBALI'DA TOPRAKSIZ TARIM İLE ÜRETİLEN ÇİLEKLER DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA İHRAÇ EDİLİYOR

İZMİR'in Torbalı ilçesinde tarımsal üretimde tasarruf sağlayan topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen çilekler, Katar, Maldivler, Kamboçya gibi ülkelere gönderilerek dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde tarımsal üretimde tasarruf sağlayan topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen çilekler, Katar, Maldivler, Kamboçya gibi ülkelere gönderilerek dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

'Bölgede topraksız tarımla çilek üretimi yapan üreticiler, çevreci uygulama sayesinde tasarruf sağlarken, dayanıklılığı yüksek, yoğun tat ve kokusu olan ürünler elde ediyor. Serada kış çileği üretimi yapan üreticilerden Nebi Topçu, "Besin elementlerini yüzde 100 aldığı için bitkinin verdiği meyve oranı daha stabil oluyor. Meyvenin tat, koku ve dayanıklılığı artıyor. Serada 15 dönüme tekabül eden fide var. Biz bunları iki bin metrekarelik bir alanda yetiştiriyoruz. Normalde 15 dönümlük alandaki çileği sulamak için her gün 400 ton su tüketmek gerekirken biz burada günlük 5 ton su tüketiyoruz" ifadelerini kullandı.

'TARIMI ÇEŞİTLENDİRİYORLAR'

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun ise "313 bin dönüm ekilebilir arazimiz var. Burada ürün çeşitliliğine önem veriyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin normal sezonunun haricinde depolanıp, işlenip, yurt dışına ihracatı tarıma dayalı sanayinin gelişimi açısından desteklediğimiz bir proje. Çilek Torbalı'da yaklaşık 100 dönümlük alanda toprakta yetişiyor. Bunun haricinde genç girişimci arkadaşlarımız tarımı çeşitlendirmeye çalışıyorlar. Topraksız şekilde serada çilek üretimi gerçekleştiriyorlar. Yılın her ayında çilek mevcut. Arkadaşımız burada ürettiği ürünleri yurt dışına ihracata gönderiyor. Ayrıca sosyal bir aktivite olarak vatandaşlar, satın alacağı çileği dalından toplayabiliyor. Biz de ilçede tarımdan vazgeçmeden sanayileşme adına bu tarz projeleri destekliyoruz" dedi. (DHA)