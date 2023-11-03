Tokat'ta tıp fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesinde öğrenim gören 186 öğrenci, beyaz önlük giydi.

TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'ndaki törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, tıbbın insan sağlığı ve yaşamı için en önemli alanlardan biri olduğunu söyledi.

Yeni bir neslin tıp alanındaki eğitimine başladığını görmenin umut ve heyecan kaynakları olduğunu belirten Yılmaz, "Beyaz önlükler, kutsal olan insan sağlığına adanmışlığı simgesi. İyi bir hekim olmak sadece tıp bilgisini değil, aynı zamanda insanlığı, empatiyi, samimiyeti, dürüstlüğü ve saygıyı da içeriyor. Önlükler sadece bir giysi değil, aynı zamanda bu değerlerin de sembolü." dedi.

AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir de ulvi mesleğe adımını atan tüm öğrencilere doktorluk mesleğinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Beyaz önlüğü giymek demek büyük sorumluluk almak demektir. Doktorluk, usta çırak ilişkisi içerisinde gerçekleşen bir meslek. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi köklü bir üniversite. Bu anlamda öğrencilerimiz oldukça şanslı." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilere beyaz önlük giydirildi.

Törene AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri ve Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Özkan, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.