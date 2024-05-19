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Tokat'ta meydana gelen patlama aileler arası husumetten kaynaklanıyor

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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamanın aileler arası husumetten kaynaklandığını açıkladı. Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralanmıştı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamanın ilk bulgulara göre aileler arası husumetten kaynaklandığının anlaşıldığını bildirdi.

Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erbaa ilçesinin Karayaka beldesinde yaşanan patlamada yaralanan jandarma personeli ve vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Olayla ilgili gerekli araştırma ve soruşturmanın titizlikle yapıldığını belirten Hatipoğlu, "Ancak ilk bulgulara göre olayın aileler arası bir husumetten kaynaklandığı anlaşılmaktadır." ifadesini kullandı.

Olayın yaşandığı bağ evine yakın yerde ikamet eden Habip Balcı da AA muhabirine, patlama sesi duyduklarını dile getirerek, "Hemen olay yerine doğru komşularımız gitti. Yaralıları dışarı çıkardık. Bir yaralı askeri taksi ile hastaneye gönderdik." dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük de olay yerinde incelemede bulundu.

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese varan ekipler içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmişti.

Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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