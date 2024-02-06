Tokat'ta 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler anısına hatim

TOKAT - Tokat'ta 6 Şubat depreminde vefat eden vatandaşlar için Kur'an hatimlerin duası Gaziosmanpaşa Karşıyaka Merkez Caminde yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan depremin birinci yıl dönümü nedeniyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için hatim duası yapıldı. Depremin etkilediği bölgelerdeki vatandaşlar, acı kayıplarını anmak ve hayatını kaybedenler için dua etmek amacıyla camilere akın etti.

Sabah namazı sonrası Gaziosmanpaşa Karşıyaka Merkez Camisi'nde ve diğer birçok camide, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimiz için Hatm-i Şerif okundu. Cemaat, Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde, depremde vefat edenlerin ruhlarına dualar gönderdi.

Cami imamları, minberden yaptıkları konuşmalarda depremin yarattığı acının hala taze olduğunu belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi. Ayrıca, depremin yıl dönümünde bir araya gelerek manevi destek sağlayan cemaate teşekkür etti.

Depremin yıl dönümünde camilerde bir araya gelen vatandaşlar, acılarını paylaşarak birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi. Duaların ardından cami avlularında bir araya gelinerek, birlikte yapılan dua etkinlikleri ile depremzedelerin anısına saygı gösterildi. Acı dolu bir yılı geride bırakan vatandaşlar, birlikte yapılan duaların ve Hatm-i Şerif'in manevi huzur sağladığına inanarak, depremde hayatını kaybedenleri rahmet ve dualarla yad ettiler.