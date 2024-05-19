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Tokat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı

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Tokat'ın Başçiftlik ve Turhal ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri düzenlendi. Başçiftlik'te yapılan programda öğrenciler şiirler okudu, marşlar seslendirdi ve sportif gösteriler yapıldı. Turhal'da ise çelenk sunumu, saygı duruşu ve gösterilerle kutlamalar devam etti.

Tokat'ın Başçiftlik ve Turhal ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Başçiftlik'te, Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin konulmasıyla başlayan programa, Spor Salonu'nda devam edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda öğrenciler şiirler okudu, marşlar seslendirdi. Dans gösterilerinin ardından, güreş ve atlama alanlarında sportif gösteriler yapıldı.

Programa, Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış, Başçiftlik Belediye Başkanı Vekili Tahsin Demir, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Er, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Turhal

Turhal ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Turhal Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Kurtul tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalar Mehmet Uzun Spor Salonu'ndaki programla devam etti.

Etkinlikte öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunu, tekvando ve jimnastik gösterileri sunuldu.

Programa, Turhal Kaymakamı Turan Soğukoluk, Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Günay, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Burak Dügeroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Öztürk, protokol üyeleri, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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