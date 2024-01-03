Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Esat Kabataş (71) idaresindeki 60 RB 499 plakalı otomobil, ilçe girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile yanında bulunan Gülhan Kabataş (64) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.