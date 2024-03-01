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Tokat'ın Almus ilçesinde hükümet konağı inşaatı başladı

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Almus ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce yıkılan hükümet konağının inşaatı bodrum artı 3 kat olarak başladı. İnşaatın bitirme süresi 500 gün olarak belirlendi.

Tokat'ın Almus ilçesinde hükümet konağı inşaatı başladı.

Yaklaşık olarak 2 yıl önce yeniden yapılmak üzere yıkılan Hükümet Konağının inşasına bodrum artı 3 kat olarak başlandı. Geçtiğimiz ay ihalesi sonuçlanan hükümet konağının inşaatı bitirme süresi 500 gün olarak belirlendi.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, yaptığı açıklamada, "2024 yılı içinde yatırım programına alınan hükümet konağımızın geçen ay itibarı ile ihale süreci tamamlandı. Bugün itibarı ile de sözleşmesi imzalanmış olup inşaatımızda hafriyat süreci bugün başladı. Yakın bir zamanda temel atma töreni de yapıp 3 bin 500 metre kare olan hükümet konağımızı müteahhitle beraber tamamlayıp Almus halkının hizmetine açacağız. İnşallah güzel bir hizmet olur, Almus'lu hemşerilerimize hayırlı olması dileği ile Allah hayırlı uğurlu etsin." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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