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TOGÜ Rektörü Şahin'e PTT'den ziyaret

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TOGÜ Rektörü Şahin'e PTT'den ziyaret

PTT Baş Müdürü Muhterem Demir, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'i ziyaret etti.

Ptt Baş Müdürü Muhterem Demir, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'i ziyaret etti.

Demir, PTT İşletme Müdürü Arzu Avcı ve PTT Pazarlama Personeli Güzin Ayata Topal Şahin'i makamında ziyaret etti.

Rektör Şahin, TOGÜ'nün kuruluşunun 30. yılı dolayısıyla posta pulu bastırılmasındaki katkılardan dolayı Demir ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bünyamin Şahin Tokat PTT Güncel Haberler

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