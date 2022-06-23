TOGÜ'de çocuk üniversitesi programı başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TOGÜ'de çocuk üniversitesi programı başladı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
TOGÜ'de çocuk üniversitesi programı başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) çocuk üniversitesi programı uygulamaya konuldu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) çocuk üniversitesi programı uygulamaya konuldu.

TOGÜ ve Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen program, Eğitim Fakültesinde "Gizemli kutu: Bilimin doğası" etkinliğiyle başladı. Etkinlikler, "Geometri ve matematik" ve Fen Edebiyat Fakültesinde de "Hayvanlar Alemini Tanıyalım" ile devam etti.

İki hafta sürecek etkinliklerde "Güneş enerji santrali ve kompost tesisi", "Tarımsal uygulama ve araştırma merkezi seraları", "Almus HES", "Dimes fabrikası üretim-dağıtım-tüketim", "Müziğin dünyasına yolculuk" ve "Killik RES" faaliyetleri de gerçekleştirilecek.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Gaziosmanpaşa Tokat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title