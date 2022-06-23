TOGÜ'de çocuk üniversitesi programı başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) çocuk üniversitesi programı uygulamaya konuldu.

TOGÜ ve Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen program, Eğitim Fakültesinde "Gizemli kutu: Bilimin doğası" etkinliğiyle başladı. Etkinlikler, "Geometri ve matematik" ve Fen Edebiyat Fakültesinde de "Hayvanlar Alemini Tanıyalım" ile devam etti.

İki hafta sürecek etkinliklerde "Güneş enerji santrali ve kompost tesisi", "Tarımsal uygulama ve araştırma merkezi seraları", "Almus HES", "Dimes fabrikası üretim-dağıtım-tüketim", "Müziğin dünyasına yolculuk" ve "Killik RES" faaliyetleri de gerçekleştirilecek.