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Tır bariyerlere çarparak devrildi, ölüm yolu yine can aldı

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Oltu-Tortum karayolu Aksu köyü rampasında kontrolden çıkan tır devrildi. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti. Oltu - Erzurum karayolunun 45. kilometresinde Azerbaycan'dan Konya'ya plastik ham madde taşıyan 33 E 2316 plakalı tır, Aksu Mahallesi yakınlarında demir bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazada ters dönen Tır'ın sürücüsü Burhan Türkmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası tırdaki yük yola savruldu, trafik kısa süreli aksadı. Hayatını kaybeden tır sürücüsünün cenazesi Tortum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

- Tır bariyerlere çarparak devrildi

Ölüm yolu yine can aldı

ERZURUM - Oltu-Tortum karayolu Aksu köyü rampasında kontrolden çıkan tır devrildi. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Oltu - Erzurum karayolunun 45. kilometresinde Azerbaycan'dan Konya'ya plastik ham madde taşıyan 33 E 2316 plakalı tır, Aksu Mahallesi yakınlarında demir bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazada ters dönen Tır'ın sürücüsü Burhan Türkmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası tırdaki yük yola savruldu, trafik kısa süreli aksadı. Hayatını kaybeden tır sürücüsünün cenazesi Tortum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Güncel

Azerbaycan Erzurum Konya Güncel Haberler

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