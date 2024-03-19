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TİKA, Arnavutluk'ta Kimya ve Biyoloji Laboratuvarlarının Açılışını Yaptı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Sami Frasheri Lisesine kurulumu yapılan kimya ve biyoloji laboratuvarlarının açılışı yapıldı. Eğitim alanındaki bu projelerle Arnavutluk'un kalkınma çabalarına destek sağlanmış oldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Sami Frasheri Lisesine kurulumu yapılan kimya ve biyoloji laboratuvarlarının açılışı yapıldı.

Etkinliğe Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, Tiran Belediye Başkan Yardımcısı Andi Seferi, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Eğitimini bu lisede tamamlayan Bakan Manastirliu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, okulların altyapısına, teknolojisine ve yeniliğine yönelik eğitim alanındaki tüm katkılarından dolayı Türk kurumlarına teşekkür etti.

Laboratuvarların Arnavutluk'taki eğitim yapılarındaki en yüksek standarttaki laboratuvarlar olduğunu ve bu modeli diğer eğitim kurumlarına da uygulayacaklarını belirten Manastirliu, "Arnavutluk'taki eğitimin gelişmesine destek ve katkı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti, TİKA ile ortaklığımız sonucunda kurulumu gerçekleştirilen modern laboratuvarlar ile bu seçkin okullardan olan Sami Frasheri okuluna geri dönmek her zaman memnuniyet verici." diye konuştu.

Çevik de TİKA'nın 28 yıldır Arnavutluk'ta faaliyetler yürüttüğüne işaret ederek, her alanda proje uyguladıklarını söyledi.

Bugüne kadar 600 tane projeyi hayata geçirdiklerini, laboratuvarların da eğitim alanındaki 131'inci proje olduğunu aktaran Çevik, "Birçok proje uyguladık, okulların inşaatından kreşlerin inşaatından, tadilatından desteğine kadar, yurtların inşaatından, tadilatından desteğine kadar. Laboratuvarlar, otizm spektrumlu çocukların gelişimine katkı sağlamak maksadıyla uyguladığımız dezavantajlı gruplara yönelik eğitim alanındaki projeler oldukça kaliteli ve bu alanlarda Arnavutluk'un kalkınma çabalarına bir destek olsun maksadıyla uyguladık." ifadelerini kullandı.

Atay da bu projedeki işbirliği imkanı sağlamasından dolayı Bakan Manastirliu'ya teşekkür ederek, "Bir şeye katkı verme kabiliyetiniz olabilir, imkanlarınız olabilir ama bunun ortamı yaratılmadığı zaman hiçbir katkı yapamazsınız. Bizim Sayın Bakanla tecrübemiz, her alanda, eğitim alanında iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için bize her türlü imkanı sunuyorlar. Ben o yüzden bu açıdan teşekkür etmekle yetinmek istiyorum." dedi.

Seferi ise öğrencilerin TİKA'nın katkıları sayesinde okulda artık sadece teorik olarak değil uygulamalı olarak da bilgilerini pekiştireceklerini söyledi.

TİKA, Sami Frasheri Lisesine kurulumunu yaptırdığı kimya ve biyoloji laboratuvarlarına mikroskop, interaktif tahta, monitör, çeşitli cihazlar, masa ve farklı ekipman desteğinde de bulundu.???????

Kaynak: AA / Güncel

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