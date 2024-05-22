TİKA, Afganistan'da Engelliler Haftası Programı Düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Engelliler Haftası nedeniyle Afganistan'ın Herat vilayetinde program düzenlendi.

TİKA Herat Ofisinden yapılan açıklamada, Engelliler Haftası nedeniyle vilayet çapında fiziksel ve zihinsel engelli bireylere yönelik barınma ve eğitim imkanları sağlayan Piri Herat Vakfı işbirliğiyle bir program düzenlendiği aktarıldı.

Programda engellilerin karşılaştıkları zorluklar ele alınarak bu alandaki farkındalığın artırılmasına dair fikirler paylaşıldı.

Ayrıca programda TİKA Herat Ofisi tarafından basılan "Engellilerin ABC'si" ve "Engellilik Farkındalığı" adlı kitapların da tanıtımı yapıldı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Herat Afgan-Türk Okulunda düzenlenen programa, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, Herat Afgan-Türk Okulu Müdürü Ahmed Duran, Piri Herat Vakfı Başkanı Abdulali Barakzey ile engelli bireyler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Piri Herat Vakfı Başkanı Abdulali Barakzey konuşmasında, Afganistan'da savaşlardan dolayı çok sayıda engelli bulunduğunu ve bundan sonra ülkede çatışma istemediklerini kaydetti.

Engelli bireylerin karşılaştıkları zorluklara değinen Barakzey, sorunların çözümü için çabaladıklarını aktardı.

TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, Afganistan'da engellilere yönelik faaliyetlere ve desteklere önem verdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, engellilerin sorunlarının konuşulmasını ve kitaplar üzerinden halkın bu konuda bilgilendirilmesini önemsediğini belirtti.