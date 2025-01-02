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Asgari ücret fırsatçılarına rekor ceza

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Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı sonrası fahiş fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde 23,7 milyon TL idari para cezası uygulandığını bildirdi. 81 ilde gerçekleştirilen denetimlerde binlerce ürün incelendi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 23-31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde yaklaşık 23,7 milyon TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yılbaşı öncesi ülke genelinde denetim yapıldığı bildirildi. Bakanlık tarafından yayımlanan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: Ticaret Bakanlığı olarak asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları ve haksız kazanç sağlamaya yönelik filli durumlardan dolayı mağduriyet yaşamaması amacıyla yılbaşı öncesinde denetimlerimiz 81 ilde yoğun bir şekilde devam etmiş bulunmaktadır.

YILBAŞI ÖNCESİ DENETİMLERDE REKOR CEZAİ İŞLEMLER

Bu kapsamda 25 Aralık 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 81 ilde gerçekleştirilen market denetimlerin 5 bin 846 işletme incelenmiştir. Çalışmalar kapsamında, 577 bin 672 adet ürün denetlenirken 6 bin 662 üründe ihlal tespit edilmiş olup, toplamda 13 milyon 838 bin 753 TL cezai işlem uygulanmıştır. Bunların yanında 3 bin 479 firma hakkında ise Hakkında Haksız Fiyat Artışı araştırma süreci başlatılmıştır.

Market denetimlerinde İstanbul ilimiz 797 market denetimi ile ilk sırada yer alırken, Ankara ilimizde 436 market, Antalya ilimizde ise 411 market denetimi ile takip etmiştir. En yüksek sayıda ürün denetimi yapılan illerimiz ise sıraslyla 154 bin 922 adet ürünle Ankara ilk sırada yer alırken, 93 bin 603 ürün ile Antalya ve 73 bin 31 ürün denetimi ile İstanbul ilimiz yer almıştır. En yüksek sayıda ihlal tespit edilen illerimiz ise 2 bin 932 ihlal ile İstanbul başta yer alırken, bin 806 ile Ankara ikinci sırada, 506 ihlal tespiti ili Elazığ ilimiz üçüncü sırada yer aldı.

MARKET DENETİMLERİNDEKİ İHLALLER VE CEZALAR

Market denetimlerini uygulanan cezai işlem kapsamında değerlendirilirse, İstanbul ilimizde 6.450.400 TL idari para cezası uygulanırken, İstanbul ilimizi sırasıyla 3 milyon 973 bin 200 TL cezai işlem ile Ankara ve 266 bin 200 TL idari para cezası ile Bursa ilimiz takip etmektedir.

Denetimler neticesinde hakkında haksız fiyat araştırması süreci başlatılan marketlerin en yoğun olduğu illerimiz ise 795 ile İstanbul ilk sırada yer alırken, Ankara'da 436, İzmir ilimizde 136 firma hakkında haksız fiyat araştırması süreci başlatılmıştır.

KAFE VE RESTORAN DENETİMLERİNDE SON DURUM

Ticaret Bakanlığı olarak Market denetimlerinin yanında 30-31 Aralık 2024 tarihleri arasında yeni yıl öncesi yoğunluk verilen Kafe, Restoran denetimlerimi kapsamında ise 81 ilde toplam 4.779 işletmede 285 bin 499 adet ürün denetlenmiştir. 4 bin 551 ihlal tespiti neticesinde toplamda 9 milyon 897 bin 148 TL cezai işlem uygulanmıştır. Bunun yanında 735 işletme hakkında ise Haksız Fiyat Artışı araştırması süreci başlatılmıştır.

Kafe, restoran denetimleri kapsamında en çok işletmeye gidilen ilimiz 934 ile İstanbul olurken, 496 işletme denetimi ile Ankara ve 270 işletme denetimi ile Antalya ilimiz ilk üç sırada yer almıştır. En yüksek sayıda ürün denetimi yapılan illerimiz ise sırayla 92 bin 13 ürün denetimi ile İstanbul, 43 bin 381 ürün denetimi ile Ankara, 21 bin 53 ürün denetimi Antalya olarak gerçekleşmiştir. Denetimler neticesinde İstanbul 2 bin 829, Ankara'da 455 ve Bursa'da 282 ihlal tespit edilmiştir.

Kafe, restoran denetimleri uygulanan cezai işlem kapsamında değerlendirilirse, ilk üç ilimiz sırasıyla İstanbul, Ankara ve Bursa olup, uygulanan cezai işlem miktarları sırasıyla 6 milyon 223 bin 800 TL, 1 milyon bin TL ve 620 bin 400 TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında İstanbul'da 133, Kocaeli'nde 69 ve İzmir'de 48 işletme hakkında haksız fiyat araştırması süreci başlatılmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın refahını etkileyecek, hiçbir türlü eylem ve fiile izin verilmeyerek, başta fahiş fiyat ve haksız kazançla mücadelemiz 2025 yılında da tüm hassasiyetiyle devam edecektir."

Asgari ücret fırsatçılarına rekor ceza
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Helal olsun akp ulkeyi sahlandirdi.

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Haber YorumlarıHasan Karaoglu:

Migros ozellıkle incelenmelı ,fahiş fıyatlar ...

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Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

niyet ettim gösteriş namazı kılmaya

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Normalin üstünde fiyatlar bütün marketler incelenmeli

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Haber YorumlarıSefer Çiloğlu:

yalan hergün zam var gösdetmelki bunlar onlar ceza yassan ne olur ürunlerin etiketini değiştirirler o para cikar

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Haber YorumlarıAslan Yıldız:

Migros a güçleri yetmez

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