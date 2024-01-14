Ticaret Bakanlığı, İhracatta Hedef Ülkeler Listesini Güncelledi

SİNAN TARTANOĞLU

Ticaret Bakanlığı, ilave ihracat desteği verilmesi amacıyla her yıl hazırladığı bu yıl da 29 Aralık'ta yayınladığı "İhracatta Hedef Ülkeler Listesi"nden 5 ülkeyi çıkardı, listeye 9 ülke ekledi. 2024 yılında firmaların yönlendirilebileceği hedef pazarlar listesinden İsrail ve Irak'ın çıkarıldığı görüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "7 Ekim-31 Aralık 2023 tarihleri arasında, Türkiye limanlarından İsrail'e 701 gemi sefer yapmıştır. Bu da günde ortalama 8 gemiye tekabül etmektedir" açıklamasını yapmıştı.

Ticaret Bakanlığı, "2024 Yılı İhracatta Hedef Ülkeler Listesini" hazırladı. İhracat Genel Müdürlüğü, 29 Aralık'ta listeyi; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Genel Sekreterliği'ne, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'ye ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreterliği'ne gönderdi.

İHRACATTA HEDEF ÜLKELER, HER YIL YENİDEN BELİRLENİYOR

Genel Müdür Mehmet Ali Kılıçkaya imzalı yazıda, "ihracatta hedef ülkelerin" 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar çerçevesinde, ilave destek uygulaması amacıyla her yıl belirlendiği ifade edildi. Yazıda, yeni liste ile ilgili şu değerlendirmeler yapıldı:

"Küresel, siyasi ve ekonomik konjonktür dikkate alınarak ihracatımızın artırılması hedefi doğrultusunda firmalarımızın 2024 yılında yönlendirilebileceği hedef pazarların tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Sözkonusu çalışmalarda ayrıca, Uzak Ülkeler Stratejisi çerçevesinde ülkeler ile İslam Ülkeleri İhracatı Geliştirme Stratejisi kapsamında incelenen İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler de dikkate alınmıştır"

Listede bu yıl 56 ülke yer aldı. Bu yıl hedef olarak belirlenen ülkeler şöyle sıralandı:

"Angola, Almanya, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bangladeş, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Çekya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Etiyopya, Ekvador, Fas, Fransa, Fildişi Sahili, Filipinler, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, İtalya, İspanya, Japonya, Kamboçya, Kanada, Katar, Kolombiya, Kenya, Kuveyt, Malezya, Libya, Meksika, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Paraguay, Peru, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Senegal, Suudi Arabistan, Şili, Tayland, Tanzanya, Tunus, Umman, Ürdün, Venezuela ve Vietnam."

2023 yılı listesi, 2022 yılının sonunda değil, 28 Şubat 2023'te yayınlanmıştı. 2023 yılı ihracatta hedef ülkeler listesi ise şöyleydi:

IRAK, İSRAİL, MOZAMBİK, KONGO VE SUDAN LİSTE, HEDEF ÜLKE OLMAKTAN ÇIKARILDI

"ABD, Avustralya, Brezilya, Çin, Güney Kore, Endonezya, Filipinler, Japonya, Kanada, Hindistan, Malezya, Tayland, Vietnam, Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Meksika, Şili, Pakistan, Rusya Federasyonu, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Romanya, Azerbaycan, Özbekistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Katar, Etiyopya, Irak, İsrail, Kuveyt, Libya, Mısır, Venezuela, Peru, Ekvador, Paraguay, Arjantin, Kolombiya, Angola, Fildişi Sahili, Gana, Mozambik, Senegal, Tanzanya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kenya ve Sudan."

2024 yılı İhracatta Hedef Ülkeler Listesi'nden, 2023 yılı listesine göre; beş ülkenin çıkarıldığı görüldü. Buna göre; Irak, İsrail, Mozambik, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Sudan, hedef pazarlar listesinden çıkarıldı.

2023 yılı listesinde olmayan dokuz ülke de 2024 yılı listesine eklendi. Bangladeş, Bahreyn, Bosna Hersek, Cezayir, Çekya, Portekiz, Tunus, Umman ve Ürdün de yeni hedef ülkeler oldu.

BAKAN URALOĞLU, "GÜNDE ORTALAMA SEKİZ GEMİ" DEMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gazeteci Kemal Öztürk'e yaptığı açıklamada; "7 Ekim-31 Aralık 2023 tarihleri arasında, Türkiye limanlarından İsrail'e 701 gemi sefer yapmıştır. Bu da günde ortalama 8 gemiye tekabül etmektedir. Bu rakamlar gerek ülkemizden direk İsrail limanına giden, gerekse transit olarak bizim limanımıza uğrayarak İsrail'e giden gemi sayısının toplamıdır" bilgisini vermişti. Uraloğlu, "Bunların yaklaşık üçte birinin transit olduğunu, üçte ikisinin ise ilk kalkış noktasının Türkiye olduğunu söyleyebiliriz. Yani 7 Ekim'den bu yana 480 gemi doğrudan İsrail'e geçerken, 221 gemi de Türkiye üzerinden geçiş yaptı" demişti.