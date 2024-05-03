Ticaret Bakanı: Nisan Ayında İhracat 19 Milyar Dolara Yükseldi

(ANKARA ) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayı itibarıyla 2024 yılı ihracatın 19 milyar 271 milyon dolara yükseldiğini, dış ticaret açığının ise 9 milyar 9 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Ömer Bolat, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, ihracattaki sınırlı artışın nedenini Ramazan Bayramı tatiline bağladı. Bolat, şunları söyledi:

"Nisan ayı itibarıyla 2024 yılında ihracatımız 19 milyar 271 milyon dolara yükseldi bu yüzde 0,13'lük artışa tekabül ediyor. Sınırlı bir artış ama bunun en önemli nedeni nisan ayının yaklaşık bir haftalık Ramazan Bayram tatilinde fabrikaların kapalı olması. Özellikle ithalatta da yüzde 4,24 bir artış gerçekleşti. İthalatımız da 29 milyar 171 milyon dolarda kaldı. Onu da 30 milyar dolar bandının altında tutmayı başardık. Sonuçta dış ticaret dengemiz yaklaşık 9 milyar 9 milyon dolarlık bir dış ticaret açığımız oluştu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 66,06 seviyesinde kaldı."