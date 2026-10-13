Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin AB sanayi stratejilerine entegre edilmesini istedi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) yeni sanayi stratejilerine tamamen dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Bolat ve AB Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, Brüksel'de gerçekleştirilen Türkiye-AB Üçüncü Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

AB- Türkiye üst düzey ticaret diyaloğunun ve 30 yıldır geçerliliğini koruyan Gümrük Birliği'nin karşılıklı ekonomik entegrasyon açısından çok önemli olduğuna işaret eden Bolat, toplantıda Gümrük Birliği'nin uygulanması ve ticaretteki aksaklıklar da dahil pek çok konuyu masaya yatırdıklarını aktardı.

Bolat, "Son derece yapıcı, verimli ve kapsamlı bir tartışma gerçekleştirdik." dedi.

AB ve Türkiye arasında köklü bir ortaklık bulunduğunu anımsatan Bolat, onlarca yıl boyunca ekonomilerin son derece entegre ve bütünleşmiş bir hal aldığını dile getirdi.

Bolat, "Yıllar içerisinde tedarik zincirlerimiz de iç içe geçti. Özellikle Gümrük Birliği'nin başarılı bir şekilde uygulanması sayesinde bunlar mümkün oldu. Türkiye, bugün artık sadece AB'nin bir ticaret ortağı değil, aynı zamanda Avrupa üretim ekosisteminin ve tedarik zincirinin güçlü ve vazgeçilmez bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Başarılı entegrasyonun ve üst düzey tedarik zincirinin en güzel örneğinin, otomotiv sektörü olduğuna dikkati çeken Bakan Bolat, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağının AB olduğunu, Türkiye'nin de AB'nin 5. büyük ticaret ortağı olduğunu hatırlattı.

Bolat, Türkiye ve AB arasındaki yıllık toplam ticaret hacminin 205 milyar avroyu bulduğuna işaret ederek, "Son 5 yıla baktığımızda Türkiye ve AB arasındaki toplam ticaret hacminin 900 milyar avroya ulaştığını söyleyebiliriz. Bu, gerçekten çok ciddi bir ticaret hacmi." dedi.

AB ve üye ülkelerinin bu gerçeği benimsemeleri gerektiğini vurgulayan Bolat, "Türkiye, AB'nin yeni sanayi stratejilerine tamamen entegre edilmelidir. Türkiye, bu stratejilerin dışında bırakılmamalıdır." diye konuştu.

Bolat, üst düzey ticaret diyaloğu kapsamında mevcut sorunları çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını ve yeni işbirliği imkanlarını araştırdıklarını söyledi.

Sefcovic ile aralarındaki işbirliği sayesinde ticaret diyaloğuna yeni bir ivme kazandırabildiklerini belirten Bolat, konuları çok açık ve şeffaf şekilde görüşebildiklerini anlattı.

Bolat, "Karşılıklı saygı temelinde, açık iletişim temelinde kurulan diyaloğumuz, çözüm odaklı bu yaklaşımımız hakikaten kıymetli. İlişkilerimizin geleceği bakımından son derece kıymetli. Gümrük Birliği çerçevesindeki ticaret ve ekonomik ilişkilerimiz, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm çerçevesinde de değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

Sınırda karbon düzenlemesi ve e-ticaret gibi konularda önemli çalışmalara imza attıklarını hatırlatan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gümrük Birliği'nin uygulanması konusunda farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Aynı yaklaşımı, diğer alanlarda da yeni yeni ortaya çıkan alanlarda da bence yürütmeliyiz. Ortak zorluklara beraber göğüs germeliyiz ve ekonomik entegrasyonumuzu daha da güçlendirmeliyiz. AB ve Türkiye'nin yeşil ve dijital dönüşümlerde ve döngüsel ekonomiye geçişte büyük potansiyeli var. İki tarafın bölgedeki en dayanıklı tedarik zincirlerini oluşturma imkanı ve potansiyeli bulunuyor."

Made in EU girişiminin otomotiv endüstrisine etkileri

AB'nin Sanayi Hızlandırma Yasası ve "Made in EU" girişiminin Türkiye'nin otomotiv endüstrisine olası etkileri konusunda Bolat, "Türkiye ve AB arasında çok güçlü sanayi entegrasyonu bulunuyor. 30 yıldır devam eden Gümrük Birliği ile özellikle otomotiv sektöründe her iki taraf karşılıklı bağlılık içerisinde. 205 milyar avroluk yıllık ticaretin yüzde 26'sı otomotiv ticaretinden geliyor. Bu da 55 milyar avroyu buluyor." diye konuştu.

Bolat, AB otomotiv sektörünün Türkiye'de yatırımları olduğunu, Türkiye'deki otomotiv üretiminin yüzde 75'inin AB şirketleri, girişimleri ve bunların Türkiye'deki iştiraklerine ait olduğunu ifade etti.

Hem araç hem de parça üretiminde, Türkiye ve AB otomotiv sektörlerinin çok güçlü şekilde karşılıklı bağlı ve entegre olduğunu vurgulayan Bolat, otomotiv sektöründe Türkiye ile AB arasındaki ilişkinin dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.

Bolat, şöyle devam etti:

"Türkiye ve AB'nin entegrasyonu, hem otomotiv sektöründe hem de diğer sektörlerde sürdürülebilir, dengeli ve kazan-kazan prensibine dayalı şekildedir. Yani bunu çift şeritli bir yol gibi düşünebilirsiniz. Sadece tek yönde akan bir yol değil. O yüzden ekonomilerimizin, sanayilerimizin, halklarımızın refahı ve istihdamı için hem AB hem de Türk tarafında ihtiyaç duyulan şey, Sanayi Hızlandırma Yasası ve 'Made in EU' projesinin de Türkiye'yi en baştan itibaren eşit bir ortak olarak değerlendirmesidir. Bu, iki tarafın da çıkarına olacaktır."

Sefcovic: "Türkiye, AB için kilit bir ortaktır"

AB Komisyonu Üyesi Sefcovic de "Türkiye, AB için kilit bir ortaktır ve ticaret hacmimiz büyümeye devam etmektedir." dedi.

Gümrük Birliği sayesinde karşılıklı mal ticaretinin 2025'te yaklaşık 218 milyar avroyla rekor seviyeye ulaştığını, hizmet ticaretinin de 40 milyar avroyu aştığını anlatan Sefcovic, "Türkiye, AB'nin Gümrük Birliği ilişkisi içinde olduğu tek büyük ekonomidir. Bu nedenle işletmelerimizin bu denli sıkı bağlara sahip olması ve birçok sektörde tedarik zincirlerinin iç içe geçmiş olması şaşırtıcı değildir." diye konuştu.

Sefcovic, Türk ve Avrupalı iş dünyası temsilcilerinin Gümrük Birliği'nin güncellenmesini güçlü biçimde desteklediğini, yeşil ve dijital dönüşümlerde daha yakın işbirliği talep ettiğini aktardı.

Türkiye'nin Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'nde (TAREKS) çeşitli şeffaflık önlemleri uygulamaya koyduğunu belirten Sefcovic, bu adımların AB'li ihracatçıların sistemi kullanmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

Sefcovic, yetkilendirilmiş yükümlü programlarının karşılıklı tanınmasına ilişkin anlaşmaya da varıldığını bildirerek, iki tarafın güvenilir kabul ettiği işletmelerin mallarının sınırlardan daha hızlı geçeceğini ve bunun ticaret akışları ile gümrük işbirliğini kolaylaştıracağını kaydetti.

Ortak açıklama

Toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamada, Türkiye-AB ticari ilişkilerinin stratejik önemi vurgulanarak, tarafların büyümeyi, rekabet gücünü ve dayanıklı değer zincirlerini destekleme konusundaki ortak çıkarları teyit edildi.

Gümrük Birliği'nin önemli rolüne işaret edilen açıklamada, her iki taraftaki şirketler için iş ortamının iyileştirilmesine yönelik somut adımların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, TAREKS kapsamındaki ithalat kontrollerine ilişkin ticaret engelinin kaldırıldığı, uygulamada AB şirketlerinin karşılaştığı sorunların çözümü için yapıcı işbirliğinin sürdürüleceği kaydedildi.

Türkiye'nin AB'nin yeni Makine Yönetmeliği'ne uyumunu tamamlamasının, Gümrük Birliği kapsamında malların teknik engeller olmadan serbest dolaşımını sağlamak açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Tarafların, yetkilendirilmiş yükümlü programlarının karşılıklı tanınmasına ilişkin anlaşmanın uygulanmasına yönelik çalışmaları ilerletme niyetlerini teyit ettiği aktarılan açıklamada, elektronik imzaların karşılıklı tanınması konusunda teknik çalışma yürütülmesinde de mutabık kalındığı belirtildi.

Açıklamada, kamu alımları, döngüsel ekonomi, iş insanlarının hareketliliği, dijital ticaret ve teknik mevzuat uyumu gibi alanlarda işbirliği imkanlarının ele alındığı bildirildi.

Tarafların daha öngörülebilir, şeffaf ve karşılıklı fayda sağlayan ticari ilişkileri destekleyecek somut çözümler üzerinde çalışmayı sürdüreceğinin altı çizildi.

Kaynak: AA