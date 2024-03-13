THY, Berlin Havalimanı'ndaki güvenlik personeli grevi nedeniyle seferleri iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Berlin Havalimanı'nda yapılacak güvenlik personeli grevi nedeniyle yarınki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İstanbul'dan Berlin'e gidiş seferleri devam ederken, Berlin'den yapılacak dönüş seferleri iptal edildi.
Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Berlin Havalimanı'nda yapılacak güvenlik personeli grevi nedeniyle yarınki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinin açıklamasında, İstanbul'dan Berlin'e gidiş seferlerinin devam ettiği ancak Berlin'den yapılacak TK 1728 Berlin-İstanbul, TK 1722 Berlin-İstanbul, TK 7729 Berlin-Sabiha Gökçen, TK 1726 Berlin-İstanbul, TK 1724 Berlin-İstanbul dönüş seferlerinin iptal edildiği belirtildi.