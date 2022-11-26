Tesla, Çin'de Yaklaşık 13.000 Model 3 Aracını Geri Çağıracak

BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, potansiyel emniyet kemeri riski sebebiyle Çin'deki 12.863 adet Model 3 aracını geri çağırmaya başladı.

Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, geri çağırma 12 Ocak 2019 ile 22 Kasım 2019 arasında üretilen 2.736 ithal araç ve 14 Ekim 2019 ile 26 Eylül 2022 arasında Çin'de üretilen 10.127 aracı kapsıyor.

Açıklamada, geri çağrılan araçların satış sonrası onarım ya da bakım sırasında ikinci sıradaki koltuğun orta emniyet kemerinin uygun olmayan şekilde yeniden takıldığı ifade edildi.

Servis merkezi emniyet kemerlerini yeniden taktığında, kemer tokalarının bazı sabit parçalarının bağlantı cıvataları ile sabitlenmemiş olabileceğinden şüpheleniliyor. Sonuç olarak, bu durumda bir çarpma halinde emniyet kemeri engelleyici bir rol üstlenemiyor.