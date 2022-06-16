Terör örgütü YPG/PKK, Haseke'de hedefindeki Kürt muhalif Hamid Eydi'yi alıkoydu HASEKE/TEL Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgalinde tuttuğu Haseke ilinde daha önce suikast düzenleyerek öldürmek istediği Kürt muhalif Hamid Eydi'yi alıkoydu. HASEKE/TEL Terör örgütü YPG/ Pkk, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgalinde tuttuğu Haseke ilinde daha önce suikast düzenleyerek öldürmek istediği Kürt muhalif Hamid Eydi'yi alıkoydu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/ Pkk'lı teröristler, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) üyesi Hamid Eydi'nin kullandığı araca 12 Haziran'da Amude ilçesinde ateş açarak suikast girişiminde bulundu. Suikasttan kurtulan Eydi, Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde bulunan ailesinin evine sığındı. Eve baskın yapan YPG/PKK'lı teröristler, Eydi'yi alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdü. Eydi'den 4 gündür haber alınamıyor. "Oğlumun hayatı tehlikede" Baba Mervan Eydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PYD'li (YPG/PKK) silahlı kişiler, Amuda ilçesine ziyaret için giden oğlumun kullandığı araca ateş açarak onu öldürmek istediler. Bu olaydan sonra kendisinden Kamışlı'ya gelmesini istedim. Aile evimizi basarak oğlumu alıkoydular. Alıkoyduklarını da inkar ediyorlar. Oğlumun hayatı tehlikede." dedi. Eydi, oğlunun serbest kalması için uluslararası insan hakları örgütlerine yardım çağrısında bulundu. ENKS'den kınama Muhalif Kürtlerin oluşturduğu ENKS, yaptığı yazılı açıklamayla, Kürt muhalif Hamid Eydi'yi alıkoyan YPG/PKK'yı kınadı. Açıklamada, YPG/PKK'nın işgalinde tuttuğu bölgelerde "kaçırma ve tehdit etme" gibi terör eylemlerine başvurduğu kaydedildi. ENKS açıklamasında, terör örgütünün bölgede terör politikası uygulamaya devam ettiği vurgulandı. AA / Eşref Musa - Güncel PKK YPG Güncel Haberler

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