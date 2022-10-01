Tekirdağ haberi! Tekirdağ'da takside 2 bin 688 uyuşturucu hap ele geçirildi Güncel Haberler Edinilen Tekirdağ haberine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 bin 688 uyuşturucu hap ele geçirilen taksideki 1 kişi tutuklandı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 bin 688 uyuşturucu hap ele geçirilen taksideki 1 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TOKİ uygulama noktasından bir taksiyi durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada 2 bin 688 uyuşturucu hap ele geçirildi, taksideki şüpheli H.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Mesut Karaduman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Tekirdağ Güncel Haberler

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