Tekirdağ haber! Tekirdağ'da anaokulunun bahçesindeki kuyuya düşen çocuk yaralandı
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Tekirdağ bölgesinden gelen habere göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde anaokulunun bahçesindeki kuyuya düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde anaokulunun bahçesindeki kuyuya düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.
Zafer Mahallesi'ndeki anaokuluna giden 4 yaşındaki D.Y.E, okul çıkışı öğretmenleri tarafından bahçede annesine teslim edildi.
Bu esnada bahçede bulunan su kuyusunun kapağının üzerinde zıplayan çocuk, kapağın kırılması sonucu kuyuya düştü.
Anne ve öğretmenlerinin müdahalesi yetersiz kalınca olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı.
Ekiplerce kuyudan çıkarılan yaralı çocuk, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olay yerinde inceleme yaptı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel