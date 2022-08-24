Tekirdağ gündem haberi | Hayrabolu Belediyesi Yaz Spor Okullarına 242 öğrenci katıldı Güncel Haberler Gelen Tekirdağ haberine göre Hayrabolu Belediyesince düzenlenen Yaz Spor Okulları kurslarına katılan 242 öğrenci törenle madalyalarını aldı. Hayrabolu Belediyesince düzenlenen Yaz Spor Okulları kurslarına katılan 242 öğrenci törenle madalyalarını aldı. Belediye Başkanı Osman İnan, törende yaptığı konuşmada, kursları tamamlayan öğrencileri tebrik etti. Öğrencilerin yaz mevsimini verimli ve keyifli geçirdiğini ifade eden İnan, "Her yıl düzenlediğimiz spor okulu programımızın sonuna geldik. 242 çocuğumuz farklı branşta eğitim aldılar. Çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Yeni eğitim yılında başarılar diliyorum." dedi. Konuşmanın ardından İnan, öğrencilerin madalyalarını takdim etti. Güncel Kaynak: AA / Sedat Kara Osman İnan Güncel Haberler

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