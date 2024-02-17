Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa, Çorlu ve Hayrabolu ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 655 uyuşturucu hap, 110 gram skunk ve 23 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.