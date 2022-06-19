Tekirdağ'da toplu sünnet şöleni düzenlendi - Haberler

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Tekirdağ'da toplu sünnet şöleni düzenlendi

AA - Sedat Kara - Güncel
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Tekirdağ'da toplu sünnet şöleni düzenlendi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Hayrabolu Belediyesi önünde düzenlenen şölende konuşan Belediye Başkanı Osman İnan, 65 çocuğun sünnet ettirildiğini söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde bu tür hizmetlerin devam edeceğini ifade eden İnan, "Allah onların damatlığını da göstersin. İnşallah bu gençlerimiz vatana millete hayırlı evlatlar olurlar. Allah çocuklarımızın yolunu açık etsin." dedi.

Daha sonra protokol üyeleri tarafından, sünnet olan çocuklara bisiklet hediye edildi.

AA / Sedat Kara - Güncel

Osman İnan Hayrabolu Tekirdağ Güncel Haberler

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