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Tekirdağ'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi

13 Aralık 2023 09:23 Güncelleme: 09:24 Abone Ol

Tekirdağ'da gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yolunda görüş mesafesini düşürdü. Ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.