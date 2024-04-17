Tekirdağ'da Kanola Çiçekleri ve Yeşeren Buğdaylar Tarlaları Renklendiriyor

Tekirdağ'da kanolaların çiçek açması ve buğdayların da yeşermesiyle tarlalar rengarenk oldu.

Kentte ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve kentin birçok köşesini sarıya boyayan kanola çiçekleri, bölgeye ayrı bir güzellik kattı. Buğdayların da yeşermesi baharın güzelliklerini ortaya serdi.

Sarının en güzel tonuyla doğayı süsleyen kanola çiçekleri ve buğday başakları görenleri hayran bırakıyor.

Özellikle gün batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen tarlalar, fotoğrafçılar tarafından doğal stüdyo olarak kullanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine fotoğraf tutkunlarının bölgeye gelmeye başlayarak renk cümbüşü yaşanan tarlalarda en güzel kareleri yakalamaya çalıştığını söyledi.

Tekirdağ'ın her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü ifade eden Hacıoğlu, " Tekirdağ'da kanolanın sarısı, buğdayın yeşili ve denizin mavisi renk cümbüşü sunuyor. Tekirdağ Türkiye'de doğal stüdyosu olan en iyi illerden. Mavi, yeşil ve sarı güzellikler arasında insanlar güzel anılar biriktirmek için kente geliyor. Bu güzellikler ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek." diye konuştu.