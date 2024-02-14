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Tekirdağ'da İki Katlı Metruk Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

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Tekirdağ'ın Ertuğrul Mahallesi'ndeki metruk binada çıkan yangın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda bina kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'da iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ertuğrul Mahallesi'ndeki metruk binadan alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında bina kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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