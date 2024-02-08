Tekirdağ'da Güneş Enerjisiyle İhracat Yapan Tekstil Firması

Tekirdağ'dan 15 ülkeye ihracat yapan tekstil firması üretim için harcadığı elektriğin yüzde 70'ini güneş enerjisi santralinden (GES) elde ediyor.

Çorlu 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 1742 metrekaresi kapalı 4 bin metrekare alana sahip Çapkınoğlu Tekstil, 50 kişiye istihdam sağlıyor.

Perde ve tül üzerine üretim yapan, ürünlerinin yüzde 80'ini ihraç eden firmanın çatısına, yaklaşık bir yıl önce 1152 güneş paneli yerleştirildi.

Yıllık enerji tüketimi 1 milyon kilovatsaat olan firma, kurduğu GES sayesinde yıllık ortalama 700 bin kilovatsaat enerji üretiyor.

"Mevsimsel koşullar elektrik üretimine etki ediyor"

Firmanın Mali ve İdari İşler Müdürü Tunay Gürol, AA muhabirine, firmanın 27 yıldır bölgede faaliyet gösterdiğini söyledi.

Üretimlerinin büyük bölümünü ihraç ettiklerini dile getiren Gürol, "Dış satım yaptığımız ülkeler arasında ağırlıkla Avrupa, Amerika, Güney Afrika ülkeleri var." dedi.

Pazar paylarını artırma, üretim giderlerini de düşürme çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Gürol, bu kapsamda enerjilerinin büyük bölümünü güneşten sağlamak için atılım yaptıklarını anlattı.

Gürol, şunları kaydetti:

"Çatıya yerleştirilen panellerden enerji üretmeye başladık, üretimde fazlalık olursa onu da şebekeye veriyoruz, satıyoruz. Firmanın ortalama yıllık enerji tüketimi 1 milyon kilovatsaat civarında, GES ile yıllık enerji tüketimimizin yüzde 70'ini karşılıyoruz. Tabii ki mevsimsel koşullar elektrik üretimine etki ediyor.

Panellerin ömrünün 25 yıl olduğu düşünülürse GES, uzun süre temiz enerji üretimiyle firmamıza katkı sunacak. Bu tarz enerji üretimlerinin çoğalması gerektiğini düşünüyorum. Güneşten, rüzgardan elektrik üretimleri arttıkça enerjide Türkiye'nin de dışa bağımlılığı azalacaktır."