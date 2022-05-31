Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler

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Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Marmaraereğlisi ilçesinde 2 otelde fuhuş yapıldığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda yakalanan N.T, C.C, F.Ç. ve C.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden C.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.T. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, jandarma ekipleri Marmaraereğlisi ilçesinde 2 otelde fuhuş yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlatmış, Yeniçiftlik ve Sultanköy mahallelerindeki söz konusu otellere düzenlenen operasyonda N.T, C.C, F.Ç. ve C.Y. gözaltına alınmıştı. Otellere kayıt yaptırılmadan müşteri aldıkları belirlenmesi üzerine işletmecilere 27 bin lira ceza kesilmişti.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı Marmaraereğlisi Jandarma Tekirdağ Güncel Haberler

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