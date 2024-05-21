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Tekirdağ'da Üreticilere 50 Bin 400 Sebze Fidesi Dağıtıldı

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Tekirdağ'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sebzecilik Artsın, Üreticilerin Yüzü Gülsün' Projesi kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere 50 bin 400 biber, patlıcan ve domates fidesi dağıtıldı. Dağıtım programında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, üreticilere yüzde 75 bakanlık destekli sebze fidesi dağıtıldığını belirtti ve üreticilere bol kazançlı bir sezon diledi.

Tekirdağ'da "Sebzecilik Artsın, Üreticilerin Yüzü Gülsün" Projesi kapsamında üreticilere 50 bin 400 sebze fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce fide dağıtım programı düzenlendi.

Şarköy Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda üreticilere 50 bin 400 biber, patlıcan ve domates fidesi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, üreticilerin talepleri doğrultusunda yüzde 75 bakanlık destekli sebze fidesi dağıtıldığını söyledi.

Üreticilere destek olmak amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Öcal, üreticilere bol kazançlı bir sezon diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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