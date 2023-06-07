Kışı aylarını Doğu Afrika'da geçiren ve üreme alanları olan orta Avrupa'ya ulaşmak için Türkiye'den geçerken yaralı olarak Kazdağları Milli Parklar Şefliği'ne getirilen Ağaç Kamışçını'nın gerekli bakımları ve tedavisi Balıkesir Doğa Kuruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından tamamlanarak doğaya salındı.

Tedavi edilen yaralı ağaç kamışçını göç yolculuğuna kaldığı yerden devam etti

BALIKESİR Kışı aylarını Doğu Afrika'da geçiren ve üreme alanları olan orta Avrupa'ya ulaşmak için Türkiye'den geçerken yaralı olarak Kazdağları Milli Parklar Şefliği'ne getirilen Ağaç Kamışçını'nın gerekli bakımları ve tedavisi Balıkesir Doğa Kuruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından tamamlanarak doğaya salındı.

Doğada uzun bir süre beslendikten sonra uçarak gayet sağlıklı olduğunu gösteren Ağaç kamışçını göç yolculuğuna devam etti. Doğal yaşam alanları içinde kalan yapıların camları, yansıma yaparak habitatın devamı gibi görünüyor ve göç eden kuş türleri camlara çarpabiliyor. Muayenesinde, bu ağaç kamışçınının da göç yorgunluğuyla cama çarparak yaralanmış olabileceği değerlendirildi.