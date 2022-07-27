TED BAŞKANI PEHLİVANOĞLU'NDAN YÖK'E ÇAĞRI: İKİLİ SINAV SİSTEMİNİ KALDIRIN

TED ile Marmara Bilge Okulları kurumsal eğitim danışmanlığında iş birliğine gitti

İSTANBUL, (DHA)- Türk Eğitim Derneği (TED) ve Marmara Bilge Okulları, kurumsal eğitim danışmanlığı çatısı kapsamında protokol imzaladı. Bugün düzenlenen basın toplantısı ile imzalanan protokolün gereklilikleri kamuoyuna duyuruldu. İş birliği kapsamında öğrencilere 38 farklı başlıkta eğitim danışmanlığı verilecek. Toplantıya katılan Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, ikili sınav sisteminin kaldırılmasına ilişkin YÖK'e çağrıda bulundu.

Toplantıya katılan Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, eğitim, sınav sistemi ve tercih dönemleriyle ilgili öğrenciler ile ailelere tavsiyeler verirken YÖK'e de çağrı da bulundu. Öğrencilere aynı yıl içerisinde 2 şans verilmesi gerektiğini belirten Pehlivanoğlu, TED olarak Yükseköğretim Kurumu'na yapacakları ilk önemli çağrının 'İkili sınav sistemini kaldırın. Tek bir sınava indirin. Bu tek sınavı da yılda 2 kez yapın. Çocukların hayatını tek sınavda cendereye almaktan lütfen vazgeçelim' dedi.

Türk Eğitim Derneği, kurumsal değerlerinin Türkiye genelinde yaygınlaşmasını artırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamak amacıyla mevcut okullar için önerdiği Türk Eğitim Derneği Akreditasyon ve Danışmanlık hizmetlerinden birini Marmara Bilge Okullarıyla hayata geçiriyor. Bu kapsamda İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında eğitim danışmanlığının nasıl uygulanacağı, bu hizmetin öğrencilere kazandıracaklarına dair detaylar paylaşıldı. Toplantıya, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Marmara Bilge Okulları Kurucusu İsmail Kurt, Marmara Bilge Okulları Kurucu Temsilcisi Kağan Kurt ve çok sayıda davetli katıldı.

'BİZİM BELİRLEDİĞİMİZ 38 BAŞLIKTAKİ SÜREÇLERİMİZİ UYGULAYACAĞIZ'

TED olarak kurumsal değerlerinin ülke genelinde yaygınlaşmasını artırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamak amacıyla mevcut okullar için Türk Eğitim Derneği Akreditasyon ve Danışmanlık hizmetlerini önerdiklerinin altını çizen Pehlivanoğlu, 'Biz mevcut okullarımızla, buradaki Bilge Okullarıyla da bütün eğitim kadrosundan sosyal, kültürel ve sportif süreçlerini tespit edip, fiziki şartlarına baktık. Ciddi bir röntgen çekimi sonucunda biz bu okula birinci aşamada danışmanlık vereceğiz. Danışmanlıktan kastımız da şu; eğitim yönetimini destekleyeceğiz, süreçleri yöneteceğiz ve yönlendireceğiz. Öğretmen seçim süreçleri, akademik programların geliştirilmesi, öğrencilerin bundan sonraki dönemlerde sınavından tutun sportif ve kültürel gelişim süreçlerinin tanımlanması gibi bizim belirlediğimiz 38 başlıktaki süreçlerimizi uygulayacağız' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin eğitim sistemiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Pehlivanoğlu, 'Türkiye'de de bizim yapmamız gereken şey öğrencilerimize verilen eğitimin bir insan yetiştirmek için verildiğini bilmek ama yetkin, eleştirel düşünceye sahip, dijital obeziteden uzaklaşmış dijital okuryazarlığa sahip bireyler yetiştirmek. Bunu yetiştirirken de zengin ile yoksul arasındaki uçurumu ve adaletsizliği ortadan kaldıracak çözümlemelerle buna ulaşmak mecburiyetindeyiz. Onun içindir ki biz TED olarak devletin özel okullara para vermesine, arsa demiyorum, karşıyız. Devlet önce kendi parasını kendisine kullansın, devlet okullarını geliştirsin arzusu içindeyiz. Özel okulların bugün Türkiye'de boş olmasının ana sebeplerinden bir tanesi müşteri olmaması değil, özel okulun ticarethaneye dönüşmüş olmasıdır. Biz de bu süreçte mevcut okulumuzda başta akademik yetkinlik danışmanlığıyla süreci daha ileriye tanışmayı daha yetkin bir eğitim vermeyi ve uluslararası programları getirmeyi hedefliyoruz' dedi.

'YAŞAM SADECE BİR SINAVDAN OLUŞMUYOR'

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tercih dönemlerine giren öğrencilere geçmiş olsun dileklerini söyleyen Pehlivanoğlu, 'Öğrencilerimiz, test ile tost arasına sıkıştırılmış, üniversite sınavını en büyük dönüşüm noktası olarak algılatılmış bir yapı içinde aileleriyle beraber büyük mücadeleye girip büyük psikolojik travmalar yaşadılar. Bunun sonucunda da bir sıralama aldılar. Bununla ilgili hiç telaşlanmasınlar. Yaşam sadece bir sınavdan oluşmuyor artık lise mezunlarının bile üniversite mezunlarından daha iyi iş bulduğu dünyadaki sürece doğru gidiyoruz. 21'inci yüzyılın gerektirdiği yetkinliklere sahip bireyler yetiştirdiğimiz zaman onların önünün açık olacağını unutmasınlar' şeklinde konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZI YARIŞ ATI GİBİ SIRALAMADIĞIMIZ BİR SİSTEM SÜRECİNE SOKALIM'

Selçuk Pehlivanoğlu Yükseköğretim Kurumu'na Türk Eğitim Derneği olarak yapacakları ilk önemli acil çağrı ile ilgili şöyle konuştu:

'Anlamadığımız şekilde barajı kaldırdınız. İki tane sınavı neden yaptığınızı düşündük anlayamadık. Lütfen iki sınavı kaldırın, tek sınava indirin ve yılda bir kere yapmaktan, çocukların yaşamını da tek sınavda cendereye almaktan lütfen vazgeçelim. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sınavlara açık uçlu soruların da girdiği, yığılmaların tek yerde olmadığı ama çocuklarımızı yarış atı gibi sıralamadığımız bir sistem sürecine sokalım.'

'İŞ BİRLİĞİNİN GEREK BÖLGEMİZE GEREK ÜLKEMİZE HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

Marmara Bilge Okulları Kurucusu İsmail Kurt ise fırsat eşitliğinin her çocuğun hakkı olduğunun altını çizerek 'Bugün dünyanın evrildiği noktada bilimi ve teknolojiyi yakalama noktasındaki kurumsal büyük okullarla kurumumuzu daha geliştirmek daha çok öğrencimize fırsat eşitliği yaratarak fikri hür irfanı hür vicdanlı bir nesil yetiştirmek amacıyla bugün buradayız. TED Okulları 100 yıllık bir kurum. Amacı da sadece ülkenin çocuklarına dokunabilmek geleceklerini inşa etme noktasında sorumluluk almaktır. Bilge Okulları ve TED birleşiminin gerek bölgemize gerek ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum' dedi.