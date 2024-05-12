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TCG Kınalıada Korveti Bengal Körfezi'nde Geçiş Eğitimleri Gerçekleştirdi

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Kınalıada Korveti'nin Japonya seyrine devam ettiği ve Bangladeş Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarından BNS Prottasha Korveti ile Bengal Körfezi'nde 'Geçiş Eğitimleri' gerçekleştirdiği belirtildi.

TCG Kınalıada Korveti'nin Bengal Körfezi'nde "Geçiş Eğitimleri" gerçekleştirdiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda, TCG Kınalıada Korveti'nin Japonya seyrine devam ettiği belirtilerek, "TCG Kınalıada Korvetimiz, Bangladeş Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarından BNS Prottasha Korveti ile 'Geçiş Eğitimleri' gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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