TCG ANADOLU'YA 3. GÜNDE YOĞUN İLGİ

DÜNYA'nın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi TCG Anadolu İzmir'de yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Hafta sonu olmasını ve güneşli havayı fırsat bilen İzmirliler sabah saatlerinden itibaren limanın önünde gemiyi görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Saatlerce bekleyen vatandaşlar uzun süren bekleyişin ardından 20'şerli gruplar halinde gemiyi görebilmek için içeri alındı.

İstanbul'da 140 binden fazla kişinin ziyaret ettiği TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'na demirledikten sonra aynı ilgiyle karşılandı. Limana 3 gün önce yanaşan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi olan yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Polis ekipleri limanın A kapısı önünde saatlerdir bekleyen vatandaşları 20'şerli gruplar halinde içeri aldı.

TCG Anadolu'yu görmek için Torbalı'dan geldiğini söyleyen Esra Verdi (24) 10.30'da geldim ve sabahtan beri heyecan içinde bekliyorum uzaktan Torbalı ilçesinden geldim. Yaklaşık 5 saat oldu ama bu gurura değer dedi.

Ailesi ve arkadaşları ile birlikte sabah saatlerinde liman kapısına geldiğini söyleyen Gökmen Alemdar Sabah geldik. Büyük bir teveccüh var. Biz yapılan şeyleri somut olarak gelip elimiz ile dokunmak istedik. Güvenlik çok önemlidir. Bir işyeri açıldığında güvenlik kamerası konur. Vatanımızı korumak için de bu gemiye ihtiyacımız var. Daha da geliştirmemiz lazım dedi.

İlkokul 4 sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Uğur Kılınç, Daha önce televizyonda görmüştüm. İzmir'e geldiğini duyunca babamdan istedim 4 saattir bekliyoruz. Ama değer diye düşünüyorum dedi. Baba Murat Kılınç, Onur duyuyoruz kaç saat olursa olsun bekleyip göreceğiz. Yılların emeği var. Bu Türkiye'nin gururu. Çocuğumu getirdim görsün diye. Bizden sonra vatanı ve bu toprağı onlar devralacak. Onların da görmesi gerekir ifadelerini kullandı.