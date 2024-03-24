TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar Balıkesir'e ziyaret gerçekleştirdi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Çok şükür bugün Balıkesir'e gelmek nasip oldu. Bugün sabahtan beri arkadaşlarımızla geziyoruz, güzellikleriyle iftihar ediyoruz." dedi.

Bir dizi programlara katılmak için Balıkesir'e gelen Akar, Vali İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti, ardından şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından merkez Altıeylül ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'ndeki semt pazarına giden Akar, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Akar, burada gazetecilere, Balıkesir'in kendisinin baba ocağı olduğunu söyledi.

Balıkesir'e gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Akar, "Çok şükür bugün Balıkesir'e gelmek nasip oldu. Bugün sabahtan beri arkadaşlarımızla geziyoruz, güzellikleriyle iftihar ediyoruz. Yücel başkanım eksik olmasın boş durmamış, çok şeyler yapmış, onları da büyük bir iftiharla görüyoruz. Kardeşlerimiz ve hemşehrilerimizle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle bütün hemşehrilerime selamlar saygılar sunuyorum." diye konuştu.

Pazar esnafı ziyaretinin ardından AVLU Alışveriş ve Yaşam Merkezine geçen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Yücel Yılmaz, AK Parti Altıeylül Belediye Başkan adayı Mesut Eray, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir eşlik etti.