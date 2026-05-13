TBMM Genel Kurulu.... CHP'li Ağbaba: Sayın Erdoğan, 'Giderlerse Gitsinler' Diyordu, Şimdi 'Ne Olur Gelin' Diyorlar

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye başlandı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Giderlerse gitsinler" sözünü hatırlatarak "Şimdi 'Ne olur gelin' diyorlar, 'Yeter ki dönün vergi almayalım' diyorlar. Gidenlerin gitmesindeki temel saik, temel neden az vergi ödemek değildir. Gidenler demokrasi, adalet, özgürlük için gittiler; siz bunları vadederseniz ve insanlar inanırsa zaten herkes geri döner" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeler ve İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki firmalara vergi avantajları sağlayan, ayrıca SGK'ya borçlar taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye başlandı.

KAYA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI ŞİMŞEK'İ LONDRA'DA GÖRÜYORUZ AMA ANADOLU'DA GÖREMİYORUZ

Teklifin tümü üzerinde ilk sözü alan Yeni Yol Grubu adına İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, teklifin genelinde büyük sermaye için uzun süreli vergi istisnaları, yabancı yatırımcılar için özel avantajlar, İstanbul Finans Merkezi için geliştirilen ayrıcalıklar, kayıt dışı varlıklar için vergi barışı olduğunu söyledi.

Esnafın, küçük işletmenin, borç sarmalındaki KOBİ'lerin ve maliyetin altında ezilen çiftçilerin ülkenin yükünü omuzladığını ancak teklifte onlara yönelik hiçbir desteğin olmadığını belirten Kaya, "Yani maalesef bu iktidar vergiyi fakirden toplamaya devam edip zenginlere, sermaye sahiplerine de ya vergi istisnaları ya da teşviklerle bu bütçeye katkıda bulunmadan bu milletin sırtından habire zenginleştikçe zenginleşme fırsatı veriyor. Bugün Anadolu'daki esnaf sizden vergi borcunu, SGK prim borcunu, gecikme zammını ve faiz yükünü ödeyebilir hale getirecek bir kapsamlı yapılandırma beklemektedir. Esnaf sizden bunları beklerken siz ne yapıyorsunuz? Uluslararası sermayelerle 'Aman aman, buraya bir an önce para getirin' pazarlıklarının içerisine giriyorsunuz. Zaten Maliye Bakanınızı ya Londra'daki finansörlerle konuşurken görüyoruz ya da Körfez'deki sermayeyle konuşurken görüyoruz ama Anadolu'da bir sanayi sitesinde, Anadolu'da bir KOBİ toplantısında, ihracat yapan toplantılarda maalesef Hazine ve Maliye Bakanını göremiyoruz" diye eleştirdi.

USTA: BU BİR KAPİTÜLASYON YASASIDIR

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, kanun teklifinin gerekçesi ile kanun teklifinin içeriğinin hiçbir alakası olmadığını kaydederek "Mesela ne diyor gerekçede? 'Vergiye gönüllü uyum sağlanacaktır. O amaçla bu kanun teklifi getiriliyor' diyor fakat kayıt dışılığın önünü açan, kayıt dışılığı teşvik eden unsurları bünyesinde barındırıyor. Bunlardan bir tanesi 'varlık barışı' adı altında getirilen husus. Parayı kaçır, vergiyi kaçır, ister ülkede olsun ister dışarıda olsun kaçır ama böyle bir kanun çıkınca gel, beyan et, kurtul, tertemiz olsun. Bu, kayıt dışılığın önünü açan bir şeydir, vergiye gönüllü uyuma tam tersi istikamette yapılan bir iştir" dedi.

Teklif gerekçesinde, "Üretim, yatırım teşvik ediliyor" denildiğine dikkati çeken Usta, "Hiçbir kayıt yok arkadaşlar. Burada dünya kadar istisna getiriliyor. Bu bir kapitülasyon yasasıdır esasında, tamam mı? Burada dünya kadar istisna var ama bir tanesinde Allah rızası için 'Ya, bu getirdiğiniz parayı üretimde, yatırımda kullanma zorunluluğunuz var' demiyor. 'Ne olursa olsun sıcak para gelsin, ne olursa olsun, iyi olsun, kötü olsun, kirli olsun, temiz olsun, para gelsin' mantığıyla yapılmış bir kanun teklifi" diye konuştu.

AĞBABA: ÜLKEDEN GİDENLER DEMOKRASİ VE ADALET İÇİN GİTTİ, DAHA AZ VERGİ ÖDEMEK İÇİN DEĞİL

Vergi tekniği açısından "sorunlu" bir düzenleme olduğunu ifade eden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Giderlerse gitsinler" sözünü hatırlatarak "Şimdi 'Ne olur gelin' diyorlar, 'Yeter ki dönün vergi almayalım' diyorlar. Gidenlerin gitmesindeki temel saik, temel neden az vergi ödemek değildir. Konuyu vergiye bağlamak, sorunun hala net olarak anlaşılamadığını ortaya koyar. Gidenler demokrasi, adalet, özgürlük için gittiler; siz bunları vadederseniz ve insanlar inanırsa zaten herkes geri döner" dedi.

Ağbaba, gidenlerin dünyanın gelişmiş ülkelerine gittiklerini belirterek "Amerika Birleşik Devletleri yüzde 19,6 oranında en çok tercih edilen ülke olup özellikle elektrik, elektronik mühendisleri ve teknoloji uzmanları gitmektedir. Peki, burada vergi oranı ne? Yüzde 37 ile yüzde 50 arasında Amerika'da vergi var. Almanya da yüzde 19,4'lük oranla 2'nci sırada yer alıyor -bizim nitelikli bilgisayar mühendislerinin, sağlık çalışanlarının cazibe gördüğü memleket- orada gelir vergisi oranı yüzde 42. Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de çok sayıda Türk var, gelir vergisi oranı yüzde 45. Kanada'da gelir vergisi oranı yüzde 50. Hollanda'da gelir vergisi oranı yüzde 45. Yani siz burada vergi vermeden, 'Kimseden vergi almıyorum' deseniz de kimse size selam vermez. Bu açıdan da değerlendirildiğinde, göç eden insanları bu ülkeye çekebilmek için bu anlayışın değişmesi lazım. Bu anlayış ceberut bu anlayış; bu anlayışta hukuk yok, bu anlayışta demokrasi yok, bu anlayışta yargı bağımsızlığı yok, bu anlayışta liyakat da yok" ifadelerini kullandı.

"GENEL BAŞKANIMIZIN KIZININ EVİNİN ADRESİNİ VE FOTOĞRAFINI YAYINLADILAR"

Son zamanlarda sosyal medyada milletvekillerine birtakım iddialarla iftiralar atıldığını belirten Ağbaba, "Yan yana oturduğumuz milletvekillerinin namuslarına dil uzatılıyor. Herkesin çoluğu var, çocuğu var. Bugün bir milletvekilimizin oğlu arıyor 'Anne, üzülme' diyor. Bu ahlaksızlık, bu hayasızlık, bu namussuzluk, bu şerefsizlik, bu alçaklıktır ya" diye tepki gösterdi.

Ağbaba, kürsüden AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na seslenerek "Siz niye burada oturuyorsunuz Sayın Yenişehirlioğlu, niye burada oturuyorsunuz? Gidin, bunu kaldırtın, sorumluluğu da sizin bu Meclis'te. Sizle aynı sırada oturuyoruz biz. Sizle siyasi rekabet edebiliriz. Bakın, yarın Allah beni kahretsin, eğer size bir haksızlık olduğu zaman sesimi çıkarmazsam Allah beni kahretsin" dedi.

AK Partili yönetici ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sosyal medyada paylaşım yapıldığında müdahale edildiğini söyleyen Ağbaba, "Adana İlçe Başkanı, Gençlik Kolları Başkanı bir 'tweet' attı diye altmış gün cezaevinde kaldı. Ya, bunlara müdahale edecek vicdan yok mu? Vicdan yok mu, vicdan yok mu yahu Bakın, bu insan Genel Başkanımızın kızının evinin adresini yayınladı. 24 yaşında bir kızı var, evinin adresini yayınladı. Ne oldu, biliyor musunuz? O yetmedi, kızın evinin fotoğraflarını yayınladılar. Peki, bir şey oldu mu? Erişim engeli getirildi mi örneğin veya bir şey yapıldı mı arkadaşlar? Bunu yapanlar cezalandırıldı mı? Yok. Niye? CHP. Çünkü CHP'ye savaş açmışsınız ama bakın, hepimizin inandığı değerler var" diye konuştu.

Genel Kurul'da kanun teklifinin tümü üzerine konuşmaların tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, alınan karar gereğince kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 13 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Kaynak: ANKA